Rita De Crescenzo ospite di ' Belve' | Mi tremano le gambe
Rita De Crescenzo sarà una delle prime ospiti della nuova edizione di “Belve”, la trasmissione di Rai 2 condotta da Francesca Fagnani. La conferma dell'indiscrezione lanciata da Fanpage è arrivata anche dalla stessa Tik Toker che sui social ha dichiarato: “Mi tremano le gambe“.Non sono mancate le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
“Mi tremano le gambe”. Rita De Crescenzo arriva a Belve. La tiktoker napoletana è ospite della nuova stagione del programma di Francesca Fagnani su Rai2. - facebook.com Vai su Facebook
Rita De Crescenzo sarà ospite della nuova stagione di #Belve. Fonte: Fanpage - X Vai su X
Belve, colpo di scena: la tiktoker Rita De Crescenzo ospite di Francesca Fagnani, l’indiscrezione - Dopo aver portato nel suo studio ospiti controversi e amatissimi, la conduttrice di Belve è pronta a dare il benvenuto a Rita De Crescenzo, la tiktoker ... Segnala donnaglamour.it
Rita De Crescenzo ospite a Le Belve, la tiktoker napoletana: “Mi tremano le gambe” - La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo è pronta a sbarcare in prima serata televisiva, sedendosi sulla temuta poltrona di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Si legge su vocedinapoli.it
Rita De Crescenzo ospite a Belve. La tiktoker più discussa approda su Rai 2 con Francesca Fagnani - REGIONALE – La notizia è trapelata nella tarda serata di ieri: Rita De Crescenzo sarà ospite nel programma “Belve”, condotto dalla giornalista Francesca Fagnani, in onda su Rai 2 da martedì 28 ottobre ... Segnala casertace.net