Rita De Crescenzo ospite di ' Belve' | Mi tremano le gambe

Napolitoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rita De Crescenzo sarà una delle prime ospiti della nuova edizione di “Belve”, la trasmissione di Rai 2 condotta da Francesca Fagnani. La conferma dell'indiscrezione lanciata da Fanpage è arrivata anche dalla stessa Tik Toker che sui social ha dichiarato: “Mi tremano le gambe“.Non sono mancate le. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

