È ufficiale: Rita De Crescenzo sarà una delle protagoniste della nuova stagione di Belve, il talk di Francesca Fagnani su Rai 2. La notizia, diffusa da Fanpage, ha immediatamente acceso la curiosità del pubblico, pronto ad assistere a un confronto che promette scintille. La tiktoker napoletana, seguitissima sui social e spesso al centro di controversie, porterà nello studio di Fagnani la sua storia di cadute e rinascita, fatta di errori, processi e rivincite personali. Dopo ospiti del calibro di Belen Rodriguez, Isabella Rossellini, Adriano Pappalardo, Simone Susinna e Irene Pivetti, la presenza di De Crescenzo segna l’arrivo di un nome direttamente dal web, ma anche di una donna che non ha mai nascosto il proprio passato difficile. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Rita De Crescenzo a Belve, ricordate quando fu arrestata? La droga, il figlio che la legava a letto e la rinascita