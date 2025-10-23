Rita De Crescenzo a ‘Belve’ | la tiktoker napoletana sbarca su Rai2
Rita De Crescenzo, volto noto del web e figura divisiva del panorama social italiano, sarà tra le protagoniste della nuova stagione di Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani su Rai2. La sua partecipazione, già annunciata con un certo clamore, promette di accendere il dibattito tra sostenitori e detrattori. Nata e cresciuta a Napoli, De Crescenzo è diventata celebre su TikTok per i suoi video coloriti, il linguaggio diretto e uno stile che non passa inosservato. L a sua ascesa digitale è stata accompagnata da polemiche e critiche, ma anche da un seguito fedele che la considera un simbolo di autenticità e riscatto popolare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
News recenti che potrebbero piacerti
La partecipazione di Rita De Crescenzo a Belve divide l’opinione pubblica. C’è chi esulta e chi polemizza con la scelta di invitarla. Anche Marco Rizzo attacca la Rai: “Una vergogna”. Ma la tiktoker è la belva perfetta per il format. A cura di Gennaro Marco Duel - facebook.com Vai su Facebook
Rita De Crescenzo sarà ospite della nuova stagione di #Belve. Fonte: Fanpage - X Vai su X
In Rai malumori per Rita De Crescenzo a Belve, ma la sua partecipazione sarebbe “a titolo gratuito” - it che l'arrivo di Rita De Crescenzo a Belve non ha fatto felice i piani alti della Rai ... Riporta fanpage.it
Rita De Crescenzo ospite a Le Belve, la tiktoker napoletana: “Mi tremano le gambe” - La tiktoker napoletana Rita De Crescenzo è pronta a sbarcare in prima serata televisiva, sedendosi sulla temuta poltrona di “Belve”, il programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. Secondo vocedinapoli.it
Belve, colpo di scena: la tiktoker Rita De Crescenzo ospite di Francesca Fagnani, l’indiscrezione - Dopo aver portato nel suo studio ospiti controversi e amatissimi, la conduttrice di Belve è pronta a dare il benvenuto a Rita De Crescenzo, la tiktoker ... Lo riporta donnaglamour.it