Rita De Crescenzo a ‘Belve’ | la tiktoker napoletana sbarca su Rai2

Corrieretoscano.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rita De Crescenzo, volto noto del web e figura divisiva del panorama social italiano, sarà tra le protagoniste della nuova stagione di Belve,  il talk show condotto da Francesca Fagnani su Rai2. La sua partecipazione, già annunciata con un certo clamore, promette di accendere il dibattito tra sostenitori e detrattori. Nata e cresciuta a Napoli, De Crescenzo è diventata celebre su TikTok per i suoi video coloriti, il linguaggio diretto e uno stile che non passa inosservato. L a sua ascesa digitale è stata accompagnata da polemiche e critiche, ma anche da un seguito fedele che la considera un simbolo di autenticità e riscatto popolare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

