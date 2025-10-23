Onorevole Pino Bicchielli, si è conclusa la fase toscana dei sopralluoghi e delle audizioni della Commissione parlamentare d’inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, di cui lei è presidente. Quali criticità ha rilevato? "Dalle numerose audizioni e dai sopralluoghi emerge un quadro di complessità che riguarda tutto il Paese: piani comunali di protezione civile non sempre aggiornati, opere finanziate ma ferme, lentezze burocratiche e una frammentazione delle competenze che genera paralisi. Ciò che porto a Roma è la consapevolezza che non serve più parlare di emergenza, ma di governance del rischio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rischio idrogeologico: "L’emergenza è un alibi. Vanno realizzate le opere"