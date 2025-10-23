Rischio forte vento | il Comune di Perugia blinda parchi cimiteri e il Luna Park

Perugia, 23 ottobre 2025 - Parchi, giardini, aree verdi, cimiteri e Luna Park blindati a causa del forte vento. Già da ieri era stata diramata l'allerta meteo per il rischio di temporali e raffiche violente in Umbria. Ma da oggi e per le successive 24-36 ore, visto l’ avviso di criticità arancione emesso dal Centro Funzionale della Regione Umbria, il Comune di Perugia adotta una misura a dir poco straordinaria. Con l'ordinanza sindacale (n. 21402025), il Municipio dispone infatti la chiusura al pubblico, per l’intera durata dell’avviso di criticità arancione "per vento forte e comunque fino a cessata esigenza, di tutti i parchi comunali e le aree verdi recintate; i cimiteri comunali e le aree alberate pubbliche ove non sia possibile garantire la sicurezza; la sospensione temporanea di manifestazioni, mercati, eventi o attività sportive all’aperto in parchi, giardini e aree pubbliche, compreso il luna park di Pian di Massiano". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rischio forte vento: il Comune di Perugia blinda parchi, cimiteri e il Luna Park

