Milano, 23 ottobre 2025 – Quanto vale essere sopravvissuto a un tentativo di omicidio? Avere il corpo straziato da una coltellata? Quanto valgono due interventi chirurgici per tentare di rimediare a quella devastazione, 166 giorni di inabilità temporanea, una grave crisi respiratoria, una invalidità permanente del 17 per cento, molto seria se si considera che è riferita un ottuagenario? Vale in tutto 500,22 euro, il costo delle spese sanitarie ‘’vive’’ che sono state sostenute? Può apparire paradossale (e lo è), ma questo stabilisce la norma che prevede, invece, risarcimenti molto più consistenti per i parenti di una persona uccisa e per quanti hanno subito lesioni gravissime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rischiò di essere ucciso dall’accoltellatore del Carrefour, lo Stato lo risarcisce. Con 500 euro