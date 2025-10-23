Riscatto Di Gregorio | una serata Real E che paratone su Mbappé

"Contento per aver fermato il francese, però. Le sconfitte fanno sempre arrabbiare. Ma questo atteggiamento deve essere la base e il punto di ripartenza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Riscatto Di Gregorio: una serata Real. E che paratone su Mbappé

Approfondisci con queste news

Abruzzo in cinema Storie di riscatto Cinema Zeta presenta San Damiano Per la regia di Gregorio Sassoli e Alejandro Cifuentes Nella giornata internazionale delle persone senza fissa dimora presentiamo, dopo la proiezione del film L' evento nazionale, in dir - facebook.com Vai su Facebook

Riscatto Di Gregorio: una serata Real. E che paratone su Mbappé - Ma questo atteggiamento deve essere la base e il punto di ripartenza" ... Si legge su msn.com

Di Gregorio a Prime Video: «Il Real non ha bisogno di presentazioni, queste gare le sogni sin da bambino. Ai tifosi faccio una promessa stasera» - Di Gregorio a Prime Video: emozione per il Bernabeu, rispetto per Mbappé e compagni, ma la Juventus ci proverà con intensità stasera Una notte da sogno, un palcoscenico che ogni bambino desidera calca ... Segnala juventusnews24.com

Real Madrid-Juve: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - La Juventus si prepara ad una grande serata europea, contro il Real Madrid, per cercare di cambiare l'andamento della stagione. Lo riporta msn.com