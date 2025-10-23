Riscatto Di Gregorio | una serata Real E che paratone su Mbappé

Gazzetta.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Contento per aver fermato il francese, però. Le sconfitte fanno sempre arrabbiare. Ma questo atteggiamento deve essere la base e il punto di ripartenza". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Riscatto Di Gregorio: una serata Real. E che paratone su Mbappé

