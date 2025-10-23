Riqualificazione delle Torri Aragonesi in via Marina l’Agenzia del Demanio | Intervento concluso
Le Torri Aragonesi di via Marina sono state riqualificate. L’Agenzia del Demanio e il Comune di Napoli proseguono la loro collaborazione per la razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Il percorso condiviso, avviato con la sottoscrizione del Piano Città degli Immobili Pubblici il 30 dicembre 2024, ha già prodotto i primi risultati, tra cui l’intervento per l’illuminazione di Piazza del Plebiscito, il temporary use a Palazzo Fondi e presso il complesso della Santissima Trinità delle Monache (ex Caserma Muricchio). La rigenerazione dei resti dell’antico Forte del Carmine si inserisce, infatti, in una più ampia strategia di recupero e riuso del patrimonio storico della città e ha consentito di affrontare e risolvere problemi legati alla gestione, all’occupazione abusiva e al degrado igienico-sanitario dell’area. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Al via i lavori di riqualificazione in via dell’Aquila Reale a Torre Maura! Un altro impegno mantenuto - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, concluse le opere di riqualificazione sulle Torri Aragonesi - L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Agenzia del Demanio e Comune di Napoli, rappresenta un passo ... Secondo msn.com
Napoli, Torri Aragonesi di via Marina: il fossato un’enorme discarica che attira i ratti - Non trattengono né il degrado né la vergogna le reti installate attorno alle Torri Aragonesi di Via Marina a Napoli. Segnala ilmattino.it
Incendio a Napoli, rogo di rifiuti alle Torri Aragonesi di via Marina: fuga di topi e panico tra i turisti - Incendio nei pressi del Parco della Marinella e alle Torri Aragonesi, tra via Nuova Marina e via Vespucci. Da fanpage.it