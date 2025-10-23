Riqualificazione delle Torri Aragonesi in via Marina l’Agenzia del Demanio | Intervento concluso

Le Torri Aragonesi di via Marina sono state riqualificate. L’Agenzia del Demanio e il Comune di Napoli proseguono la loro collaborazione per la razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. Il percorso condiviso, avviato con la sottoscrizione del Piano Città degli Immobili Pubblici il 30 dicembre 2024, ha già prodotto i primi risultati, tra cui l’intervento per l’illuminazione di Piazza del Plebiscito, il temporary use a Palazzo Fondi e presso il complesso della Santissima Trinità delle Monache (ex Caserma Muricchio). La rigenerazione dei resti dell’antico Forte del Carmine si inserisce, infatti, in una più ampia strategia di recupero e riuso del patrimonio storico della città e ha consentito di affrontare e risolvere problemi legati alla gestione, all’occupazione abusiva e al degrado igienico-sanitario dell’area. 🔗 Leggi su Ildenaro.it