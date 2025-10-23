Ripugnante che per molti governanti la legalità debba diventare il vestito dell’abuso del potere

Diritto e legge, diritto e giustizia, legalità e giustizia. I rapporti tra potere e giustizia passano molto da qui. La giustizia però è sovrana, quella costituzionale lo è ancor di più. È davvero interessante e anche alquanto ripugnante la concezione del diritto che molti governanti hanno, quelli che pensano che la legalità debba diventare il vestito dell’abuso del potere. Così che diventi ancor di più colletto bianco. Il diritto che vale solo se non è in contrasto con gli interessi del potere: il cosiddetto diritto che vale, ma fino a un certo punto, come candidamente confessato dal ministro degli esteri Tajani, capo del partito fondato da Silvio Berlusconi che tra le varie sue teorie bislacche riteneva che i magistrati autonomi, indipendenti e coraggiosi fossero antropologicamente diversi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

