rip i registi raccontano la sfida di girare una ghost story in italia

Le ispirazioni, le difficoltà tecniche, gli effetti speciali analogici: dietro le quinte del film insieme ad Alessandro D'Ambrosi e Santa De Santis. In sala. Realizzare una ghost story in Italia. Una follia? Probabile, eppure Alessandro D'Ambrosi e Santa De Santis ci sono riusciti. La coppia di registi, insieme anche fuori dal set, dopo essersi fatta notare con il corto Buffet nel 2016, ha deciso di debuttare con un lungometraggio affrontando un'impresa impossibile. "Ed esce addirittura per Halloween, speriamo che in tanti vadano a vederlo, magari in famiglia" ci dicono divertiti mentre li incontriamo nella cornice di Alice nella Città dove è stato presentato, prima di arrivare al cinema dal 23 ottobre con Filmclub Distribuzione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

