Rinnovo Messi accordo ufficializzato per l’ex fuoriclasse del Barcellona Il punto

Rinnovo Messi: l’accordo ufficiale che prolunga la permanenza all’Inter Miami fino al 2028 È finalmente ufficiale il rinnovo di Messi con l’Inter Miami. Lionel Messi ha firmato un nuovo contratto che lo legherà al club statunitense fino alla fine della stagione 2028 della Major League Soccer (MLS). Un prolungamento che conferma l’intenzione del fuoriclasse argentino . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Rinnovo Messi, accordo ufficializzato per l’ex fuoriclasse del Barcellona. Il punto

