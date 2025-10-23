Rinnovo contratto scuola retribuzioni ferme e inflazione alle stelle La Gilda rilancia il contratto autonomo per i docenti | Restituire prestigio sociale e parità retributiva
La contrattazione per il rinnovo del CCNL Istruzione e Ricerca 20222024 prosegue con lentezza, ostacolata da risorse limitate e da un comparto che comprende oltre un milione e trecentomila lavoratori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
