Ring è convinta che le sue videocamere con l' IA possano quasi azzerare il crimine
Il fondatore di Ring, tornato alla guida della società, sostiene che con abbastanza videocamere e l’IA si potrà portare il crimine “vicino allo zero” nei quartieri urbani in meno di due anni. 🔗 Leggi su Dday.it
