Rimonta lo 0-3 e passa il turno di Coppa Italia ai rigori | il Fasano non muore mai

23 ott 2025

Il Fasano non muore mai, contro il Savoia rimonta dallo 0-3 fino al 3-3 e ai calci di rigore conquista l'accesso agli ottavi di Coppa Italia, turno nel quale affronterà il Francavilla. Match vibrante al “Vito Curlo”, con entrambe le squadre rivoluzionate e ricche di under. Prima nota di cronaca. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

