RIlanciare il made in Italy in America Latina | forum a Castelbrando con i vertici di Ice Maeci e Assocamerestero

Si è conclusa ieri la tre giorni del IX Forum Pymes, un appuntamento internazionale che ha portato a Castelbrando delegazioni, ambasciatori e rappresentanti istituzionali provenienti dai Paesi dell’America Latina, insieme a numerose imprese italiane. Il presidente di Assocamerestero, della Camera di commercio di Treviso-BellunoDolomiti e di Venicepromex, Mario Pozza, ha espresso “grande soddisfazione per il successo dell’iniziativa, che ha creato – si legge in una nota – l’occasione per presentare a così importanti ospiti e delegazioni la bellezza del territorio e l’eccellenza delle imprese che ne costituiscono il tessuto produttivo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

