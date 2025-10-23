Rigore su Gimenez Allegri spegne le polemiche | Cose che succedono e succederanno

Durante la conferenza stampa prima della partita con il Pisa, Max Allegri risponde alle numerose polemiche dopo il rigore assegnato nel finale di Milan-Fiorentina. Ecco le parole che mettono un punto sulla questione della settimana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Rigore su Gimenez, Allegri spegne le polemiche: “Cose che succedono e succederanno”

