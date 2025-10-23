Rifugiato stupra bimba | Dublino in rivolta
Da tre giorni, la capitale irlandese è attraversata da violente proteste (c’è chi si è presentato a cavallo.) contro l’ennesimo caso di cronaca che ha per protagonista uno straniero. Ma, al solito, quando la piazza è identitaria la si bolla come razzista. 🔗 Leggi su Laverita.info
Altre letture consigliate
Accade in provincia di Treviso- La vittima è una studentessa: dopo una giornata con gli amici, è stata attirata nello scantinato di un kebab e abusata https://www.tribunatreviso.it/regione/sedicenne-stuprata-kebabbaro-treviso-stordita-kqrq4y0 - facebook.com Vai su Facebook