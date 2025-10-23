Rifugiato stupra bimba | Dublino in rivolta

Laverita.info | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da tre giorni, la capitale irlandese è attraversata da violente proteste (c’è chi si è presentato a cavallo.) contro l’ennesimo caso di cronaca che ha per protagonista uno straniero. Ma, al solito, quando la piazza è identitaria la si bolla come razzista. 🔗 Leggi su Laverita.info

