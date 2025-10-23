Riforme scolastiche Mucci SGS | ' Annunci rivoluzionari esiti instabili'
Secondo Mucci (SGS), le riforme scolastiche italiane dal 2000 sono un "ciclo di fallimenti". Annunciate come rivoluzionarie, si sono rivelate incapaci e instabili, aggravate da tagli e interventi frammentati. Il risultato? L'Italia spende poco (4,3% PIL) ed è in ritardo negli standard OCSE. Comunicato stampa.Mucci (SGS): 'Quelle riforme scolastiche annunciate come rivoluzionarie, risultate incapaci e instabili'Dal 2000 in poi, l'Italia ha visto una serie di riforme scolastiche promosse da governi, spesso annunciate come "rivoluzionarie" ma criticate per instabilità, tagli di risorse e incapacità di affrontare problemi strutturali come la dispersione scolastica, il divario Nord-Sud e la preparazione inadeguata degli studenti. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
