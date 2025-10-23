Rifiuti rinnovato l’accordo con Plastic Free

Siglato il protocollo d’intesa tra il Comune di Goro e l’associazione Plastic Free per proseguire nella lotta all’inquinamento da plastica. L’assessore all’ambiente Giacomo Pandini, non presente all’atto conclusivo della firma per impegni lavorativi si è speso perché questo accordo si realizzasse. "Questa firma rappresenta un impegno concreto per Goro - ha detto il sindaco Marika Bugnoli - una realtà fortemente legata al mare e alla pesca, proteggere l’ambiente significa tutelare la nostra identità e il futuro delle nuove generazioni. Desidero esprimere un sincero ringraziamento e le mie congratulazioni alla concittadina Irene Turolla, nuovo referente Plastic Free per Goro, per aver accettato con entusiasmo questo ruolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

