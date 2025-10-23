Rifiuti elettronici | da oggi ritiro gratuito a domicilio anche senza obbligo di acquisto

Puntomagazine.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 8 ottobre ritiro gratuito dei rifiuti elettronici anche senza acquisto: la Legge 1472025 introduce il principio dell’“uno contro zero” per favorire il riciclo e la sostenibilità ambientale.. Dal 8 ottobre 2025 è in vigore una novità importante per cittadini e ambiente: con la Legge n. 1472025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre, viene esteso il diritto al ritiro gratuito dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) anche senza l’obbligo di acquistare un nuovo prodotto. Si tratta dell’introduzione del cosiddetto principio dell’ “uno contro zero “, che consente ai distributori di ritirare – su richiesta dell’utente – qualsiasi apparecchiatura elettronica da smaltire, direttamente a domicilio, senza vincolare il servizio all’acquisto di un nuovo dispositivo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

rifiuti elettronici oggi ritiroRifiuti elettronici, cambiano le regole per la raccolta dei Raee - I rifiuti elettronici seguono uno smaltimento speciale che, in Italia, ha subìto dei recenti cambiamenti. Secondo businesspeople.it

rifiuti elettronici oggi ritiroSmaltimento rifiuti elettronici/ Ritiro gratuito a casa e senza acquisto: come funziona - Smaltimento rifiuti elettronici più semplice per i cittadini e i distributori. Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Rifiuti Elettronici Oggi Ritiro