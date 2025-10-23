Rifiuti elettronici | da oggi ritiro gratuito a domicilio anche senza obbligo di acquisto
Dal 8 ottobre ritiro gratuito dei rifiuti elettronici anche senza acquisto: la Legge 1472025 introduce il principio dell’“uno contro zero” per favorire il riciclo e la sostenibilità ambientale.. Dal 8 ottobre 2025 è in vigore una novità importante per cittadini e ambiente: con la Legge n. 1472025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre, viene esteso il diritto al ritiro gratuito dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) anche senza l’obbligo di acquistare un nuovo prodotto. Si tratta dell’introduzione del cosiddetto principio dell’ “uno contro zero “, che consente ai distributori di ritirare – su richiesta dell’utente – qualsiasi apparecchiatura elettronica da smaltire, direttamente a domicilio, senza vincolare il servizio all’acquisto di un nuovo dispositivo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
