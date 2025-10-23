Rifiuti dietro al Mariotti La denuncia di Bonvicini | Un parcheggio discarica

"Il retro dello stadio comunale Mariotti è diventato il parcheggio dei rifiuti al posto di quello degli autobus turistici". Il consigliere di minoranza Andrea Bonvicini denuncia una situazione di degrado nel piazzale Granduca Leopoldo. "In quella zona – prosegue – sono posizionati due grandi contenitori di Alia da collocare su rimorchio, ma tutto intorno la discarica comprende residui del taglio di alberi e, soprattutto decine di sacchetti di immondizia abbandonati, tubi in plastica, e tappeti usurati. Quell’area è come l’immondizia, abbandonata e con illuminazione insufficiente ed è così dall’estate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

