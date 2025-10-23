Rieti l’intercettazione che inchioda l’ultrà sull’omicidio dell’autista del bus | Sono stato io a tirare il sasso

È stata un’intercettazione ambientale a incastrare Kevin Pellecchia, 20 anni, uno dei tre ultrà fermati per l’omicidio di Raffaele Marianella, l’autista del pullman colpito a morte durante gli scontri del 19 ottobre vicino a Contigliano, nel Reatino. Nella sala d’attesa della squadra mobile di Rieti, dove Pellecchia si trovava insieme agli altri due sospettati, Alessandro Barberini e Manuel Fortuna, gli investigatori avevano installato microfoni e telecamere. Nella registrazione, acquisita agli atti della Procura, il giovane avrebbe ammesso di aver lanciato «il sasso più grande», quello che ha infranto il vetro del pullman. 🔗 Leggi su Open.online