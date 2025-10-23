Rieti ecco l’intercettazione in cui l’ultrà confessa di avere lanciato il sasso mortale
Kevin Pellecchia è il più piccolo dei tre fermati. Sua mamma aveva detto a Repubblica: “Mio figlio non raccoglierebbe mai una pietra da terra, lo firmerei col sangue”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Del tragico episodio di Rieti interessa anche l’aspetto politico. Nonostante Daspo e militarizzazioni, gli scontri tra tifoserie continuano: segno evidente di un malessere sociale diffuso, non intercettato, elaborato, incanalato, dalle istituzioni - X Vai su X
Fermati tre ultras di Rieti per l’omicidio dell’autista, hanno legami con l’estrema destra. I dettagli sulle indagini - facebook.com Vai su Facebook