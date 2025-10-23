Rieti assalto bus | ultras fermati non rispondono al gip
I tre ultras, Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, accusati dell’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, in cui domenica sera è stato ucciso con un mattone il secondo autista del club, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di convalida del fermo. Nelle prossime ore, al massimo domani mattina, la Gip del Tribunale di Rieti deciderà sulla convalida ed emetterà eventualmente un’ordinanza di custodia cautelare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
#Juorno #Rieti, assalto al #pullman dei #tifosi di #basket: emessi 9 #daspo contro #ultras reatini - X Vai su X
+++Chiesa di Rieti - Domenica 26 ottobre fiaccolata silenziosa+++ L’assalto al pullman del Pistoia Basket e la morte di Raffaele Marianella hanno profondamente scosso la comunità reatina tutta. I tragici fatti di domenica scorsa continuano a interrogare ciascu - facebook.com Vai su Facebook
Assalto del bus di tifosi a Rieti, uno dei fermati ammette di aver lanciato il sasso fatale: “Era il più appuntito” - Avrebbe ammesso di aver lanciato la pietra più appuntita, quella che potrebbe aver colpito e ucciso Raffaele Marianella, l'autista ucciso durante l'assalto ... Secondo fanpage.it
Assalto al bus: fermati tre ultras di Rieti per l’omicidio dell’autista, hanno legami con l’estrema destra - Le indagini hanno stretto il cerchio fino a individuare gravi indizi nei confronti dei tre fermati: sui loro social ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Assalto al bus, uno dei fermati avrebbe ammesso il lancio mortale durante intercettazione - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto al bus, uno dei fermati avrebbe ammesso il lancio mortale durante intercettazione ... Scrive tg24.sky.it