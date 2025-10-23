I tre ultras, Manuel Fortuna, Kevin Pellecchia e Alessandro Barberini, accusati dell’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, in cui domenica sera è stato ucciso con un mattone il secondo autista del club, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di convalida del fermo. Nelle prossime ore, al massimo domani mattina, la Gip del Tribunale di Rieti deciderà sulla convalida ed emetterà eventualmente un’ordinanza di custodia cautelare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Rieti, assalto bus: ultras fermati non rispondono al gip