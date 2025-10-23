Rientro Thuram l’Inter non forza i tempi | obiettivo pieno recupero prima del ritorno in campo
Inter News 24 Rientro Thuram, l’attaccante dell’Inter ha lavorato a lungo per anticipare il rientro: ecco i risultati raggiunti dal centravanti nerazzurro. Marcus Thuram scalpita, ma all’ Inter nessuno ha intenzione di affrettare i tempi. Come riportato da ambienti vicini al club, Cristian Chivu e la dirigenza sono stati molto chiari con lo staff medico: il via libera per il ritorno in campo del francese dovrà arrivare solo quando sarà al 100%, senza margini di rischio o dubbi su possibili ricadute. L’attaccante, fermo dallo scorso 30 settembre per un problema muscolare al bicipite femorale rimediato contro lo Slavia Praga, ha iniziato il percorso di recupero e sta seguendo una tabella personalizzata. 🔗 Leggi su Internews24.com
