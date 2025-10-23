Riduzione presenza colombi | assegnata gara sarà somministrato mangime anticoncezionale

Brindisireport.it | 23 ott 2025

BRINDISI - L'assessore all'Ambiente Livia Antonucci ha partecipato stamani ai lavori della Commissione consiliare all'ambiente e ha fornito rassicurazioni ai componenti circa le iniziative assunte per contenere il proliferare dei colombi in città. "La distribuzione di mangime anticoncezionale -. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

