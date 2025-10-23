Ridotta la pena per stalking | la Corte d’Appello accoglie il rinvio della Cassazione

NAPOLI – La Corte d’Appello di Napoli, Quinta Sezione Penale, presieduta dalla dottoressa Maria Delia Gaudino, con i consiglieri Cetina Scognamiglio e Marcello De Chiara, ha pronunciato il 23 ottobre 2025 la sentenza di rinvio disposta dalla Corte di Cassazione. La Suprema Corte, con la sentenza. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

OMICIDI E SEQUESTRO DI PERSONA, IN APPELLO PENE RIDETERMINATE AL PROCESSO RINASCITA SCOTT Pena ridotta dall'ergastolo a 30 anni di reclusione per i boss Giuseppe Antonio Accorinti e Saverio Razionale https://www.calabriainchieste.it/2 - facebook.com Vai su Facebook

Ragazza della bici dei Murazzi, pena ridotta a 14 anni https://iltorinese.it/2025/10/15/ragazza-della-bici-dei-murazzi-pena-ridotta-a-14-anni/… #torino - X Vai su X

Tentati abusi e stalking, condanna confermata in Appello per bidello di Marsala: 6 anni e 9 mesi - Confermata la responsabilità per stalking e violenza privata aggravata su una 12enne. Da marsalalive.it

Pecorelli, pena ridotta. Liberato dal carcere dopo mesi da incubo - La Corte d’Appello di Giurisdizione Generale di Scutari in Albania ha dichiarato il 49enne non colpevole del reato di truffa, accogliendo la tesi difensiva e ... lanazione.it scrive

Pecorelli, pena ridotta e fine dell’incubo. Già liberato dal carcere di Tirana: "Il primo pensiero ai miei familiari" - La Corte d’Appello di Giurisdizione Generale di Scutari in Albania ha dichiarato il 49enne non colpevole del reato di truffa, accogliendo la tesi difensiva e ... Scrive lanazione.it