Ridotta di un terzo la capienza del Teatro Giordano | sono scaduti i certificati ' prevenzione incendi'
Profetico e inascoltato come una Cassandra, il consigliere comunale di opposizione Giuseppe Mainiero, un anno fa, il 7 novembre del 2024, aveva segnalato l’assenza del Certificato prevenzione incendi del Teatro Umberto Giordano. Dopo un accesso agli atti non era riuscito ad acquisirlo e, quello. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Altre letture consigliate
In Italia si vive a lungo (83,4 anni), ma circa 25 di questi sono segnati da cattive condizioni di salute. Oltre 6 milioni di over 65 faticano nella cura personale o domestica, e quasi 4 milioni hanno ridotta autonomia. Entro il 2050, gli anziani saranno oltre un terzo - facebook.com Vai su Facebook