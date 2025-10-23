Ricostituita la commissione regionale per le eredità immateriali

Cataniatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ricostituita questa mattina la commissione per le eredità immateriali della Regione Siciliana, l'organismo dedicato alla catalogazione, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell’Isola che gestisce il Registro delle eredità immateriali della Sicilia (Reis). "Un lavoro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ricostituita commissione regionale eredit224Beni culturali, ricostituita la commissione per le eredità immateriali - Ricostituita questa mattina la commissione per le eredità immateriali della Regione Siciliana, l’organismo dedicato alla catalogazione, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immaterial ... Scrive siracusaoggi.it

ricostituita commissione regionale eredit224Ricostituita la commissione per eredità immateriali della Regione, Scarpinato: “Attenzione per il territorio” - Ricostituita questa mattina la commissione per le eredità immateriali della Regione siciliana, l’organismo dedicato alla catalogazione, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ... Secondo itacanotizie.it

Identità siciliana, ricostituita la commissione per le eredità immateriali della Regione - È stata ricostituita questa mattina la commissione per le eredità immateriali della Regione Siciliana, organo centrale per la tutela, la catalogazione e la valorizzazione del patrimonio culturale imma ... Riporta mondopalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Ricostituita Commissione Regionale Eredit224