Ricostituita la commissione regionale per le eredità immateriali
Ricostituita questa mattina la commissione per le eredità immateriali della Regione Siciliana, l'organismo dedicato alla catalogazione, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale dell’Isola che gestisce il Registro delle eredità immateriali della Sicilia (Reis). "Un lavoro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Approvata in Commissione la rimodulazione dei fondi del Contratto di Quartiere II: 3 milioni per il collegamento meccanizzato e il parcheggio di Viale della Croce Rossa. #parcheggioialedellacrocerossa #contrattodiquartiereII - facebook.com Vai su Facebook
Beni culturali, ricostituita la commissione per le eredità immateriali - Ricostituita questa mattina la commissione per le eredità immateriali della Regione Siciliana, l’organismo dedicato alla catalogazione, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immaterial ... Scrive siracusaoggi.it
Ricostituita la commissione per eredità immateriali della Regione, Scarpinato: “Attenzione per il territorio” - Ricostituita questa mattina la commissione per le eredità immateriali della Regione siciliana, l’organismo dedicato alla catalogazione, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ... Secondo itacanotizie.it
Identità siciliana, ricostituita la commissione per le eredità immateriali della Regione - È stata ricostituita questa mattina la commissione per le eredità immateriali della Regione Siciliana, organo centrale per la tutela, la catalogazione e la valorizzazione del patrimonio culturale imma ... Riporta mondopalermo.it