Tarantini Time Quotidiano Sette associazioni tarantine hanno presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce contro l’Autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata per la prosecuzione dell’attività siderurgica a combustione fossile dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Si tratta di Medici per l’Ambiente Isde Italia, Genitori Tarantini, Giustizia per Taranto, PeaceLink, Ambiente e Salute per Taranto, Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, e Lavoratori Metalmeccanici Organizzati. Nel ricorso le associazioni contestano “sia la legittimità sia la sua adeguatezza al contesto, come noto qualificato dall’Onu ‘zona di sacrificio’ e ‘peso sulla coscienza collettiva dell’umanità’ – spiegano – a causa proprio delle attività di combustione fossile presenti sul suo territorio”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Ricorso al TAR contro l’Aia dell’ex Ilva: “Taranto è una zona di sacrificio, l’autorizzazione è inadeguata”