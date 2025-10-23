Richiedenti asilo bloccati per mesi avviata una class action contro la questura di Milano
Le associazioni Naga e ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione) hanno presentato un ricorso collettivo al Tar della Lombardia contro la questura di Milano, accusata di "ritardi sistematici nell’accesso alla procedura di protezione internazionale". Cosa prevede la legge e cosa accadrebbe davvero secondo un monitoraggio di Naga. 🔗 Leggi su Fanpage.it
