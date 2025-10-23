Richetti Azione | Sostenere Ucraina non è scelta di consenso ma di coerenza – Il video

Open.online | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2025 “Quando si tratta di difesa e libertà, la politica non può piegarsi al consenso. E sostenere l’Ucraina non è una scelta di consenso, è una scelta di coerenza”, così Matteo Richetti di Azione in aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

