Richetti Azione | Sostenere Ucraina non è scelta di consenso ma di coerenza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2025 "Quando si tratta di difesa e libertà, la politica non può piegarsi al consenso. E sostenere l'Ucraina non è una scelta di consenso, è una scelta di coerenza", così Matteo Richetti di Azione in aula alla Camera.