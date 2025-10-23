Richetti Azione | Sostenere Ucraina non è scelta di consenso ma di coerenza – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2025 “Quando si tratta di difesa e libertà, la politica non può piegarsi al consenso. E sostenere l’Ucraina non è una scelta di consenso, è una scelta di coerenza”, così Matteo Richetti di Azione in aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
Scopri altri approfondimenti
Il capogruppo di Azione alla Camera, Matteo Richetti, dice che il suo partito voterà a favore della risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni di Giorgia Meloni alla vigilia del Consiglio Europeo. Ormai, di fatto, il partito di Calenda fa parte della maggiora - X Vai su X
Questa mattina, dalle 09:30, Matteo Richetti sarà ospite a Sky tg24. Entra in #Azione: azione.it/registrati/ - facebook.com Vai su Facebook
Richetti (Azione): Sostenere Ucraina non è scelta di consenso, ma di coerenza – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2025 “Quando si tratta di difesa e libertà, la politica non può piegarsi al consenso. open.online scrive
Guerra Ucraina, Bonetti (Azione): Apprezzata Meloni su sostegno a Kiev, nessun cedimento a Putin - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Come scrive la7.it
Guerra Gaza, Richetti (Azione): "Anche su questo tema si preferisce dividersi in tifoserie" - (Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 "Azione ha proposto una mozione per accettare il piano di pace Usa e l'ha inviata a tutti i capigruppo delle altre forze politiche. Segnala notizie.tiscali.it