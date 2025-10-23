Ricco programma targato Fatti d' Arte nello storico edificio bitontino Palazzo Planelli
Un ricco programma composto di visite guidate, spettacoli teatrali e letture animeranno il rinnovato Palazzo Planelli di Bitonto (e non solo) a partire dal 25 ottobre fino al 9 novembre 2025. Una serie di attività – tutte a titolo gratuito – organizzate dall’associazione culturale Fatti d’Arte. 🔗 Leggi su Baritoday.it
