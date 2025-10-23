Ricco e di successo? Prima o poi il tribunale del popolo te la farà pagare

Al direttore - Basta woke, finalmente si può dire che le tasse sono belle. Giuseppe De Filippi Al direttore - Bene che il governo abbia fatto marcia indietro sull’aumento della tassazione per gli affitti brevi. Però una volta per tutte andrebbe fatto un adeguato dibattito, magari non limitato al centro città, e trovate adeguate e mirate soluzioni. Non in tutte le parti d’Italia una casa ereditata si può vendere. Ci sono interi centri storici occupati da palazzi privati abbandonati e invenduti. Non ovunque si può affittare agli studenti. Gran parte della provincia italiana è rappresentata da seconde case vuote e fuori mercato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

