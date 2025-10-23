Riccione vive già l’atmosfera di Halloween pronto al debutto il parco delle zucche

Un ricco weekend di eventi attende residenti e visitatori della Perla verde, con un’atmosfera che già profuma di Halloween, grazie alle iniziative dedicate a bambini e famiglie nelle ville storiche della città. Il programma del fine settimana propone diverse occasioni di cultura e intrattenimento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

