Riccione vive già l’atmosfera di Halloween pronto al debutto il parco delle zucche
Un ricco weekend di eventi attende residenti e visitatori della Perla verde, con un’atmosfera che già profuma di Halloween, grazie alle iniziative dedicate a bambini e famiglie nelle ville storiche della città. Il programma del fine settimana propone diverse occasioni di cultura e intrattenimento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
