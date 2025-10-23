Ricavi in aumento a 88,4 milioni nel semestre

Fatturato in crescita per il gruppo Piquadro, che grazie all’aumento delle vendite nei negozi e con l’e-commerce compensa il calo delle vendite all’ingrosso dovute al riassetto della distribuzione dei prodotti. È quanto emerge dal bilancio del primo semestre dell’esercizio 2025-2026 che si è chiuso al 30 settembre. Il gruppo bolognese della pelletteria di lusso ha realizzato ricavi per 88,4 milioni di euro, in aumento dello 0,7% rispetto allo stesso semestre dello scorso anno, chiuso a 87,8 milioni. Dei tre marchi che fanno capo al gruppo, Piquadro ha realizzato un fatturato di 36,6 milioni in diminuzione dell’8,1% da 39,8 milioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

