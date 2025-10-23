Ribaltata la sentenza choc di Macerata per abuso sessuale

La sentenza di Macerata viene ripresa, condannando in appello l’uomo (precedentemente assolto). perché “lei non era vergine”. La Corte d’appello di Ancona condanna a tre anni il 31enne che in primo grado era stato assolto dall’accusa di stupro su una 17enne. Il verdetto di Macerata aveva motivato l’assoluzione sostenendo che la ragazza “sapeva cosa rischiava perché non era vergine”. “Dopo essere sprofondati nel Medioevo, ci siamo riavvicinati al 2025” È il commento amaro ma sollevato dell’avvocato Fabio Maria Galiani, difensore della vittima, dopo che la Corte d’appello di Ancona ha condannato a tre anni di reclusione l’uomo accusato di violenza sessuale su una minorenne nel 2019. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ribaltata la sentenza choc di Macerata per abuso sessuale

