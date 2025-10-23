Riapre l’alzaia lungo l’Adda La coop Solleva guarda avanti Dopo la frana ora si riparte
Sabato, in occasione del decimo compleanno della cooperativa sociale Solleva di Robbiate, riapre il camminamento lungo l'Adda tra Cornate e Paderno d'Adda, il principale collegamento per lo Stallazzo, il punto di ristoro gestito dai volontari e dai lavoratori svantaggiati di Solleva. La zona è isolata da un anno e mezzo, da quando, a maggio 2024, una duplice frana ha travolto e interrotto il passaggio più agevole, impedendo a escursionisti e ciclisti di raggiungere lo Stallazzo e quindi a chi lo gestisce di poterlo mantenere aperto con continuità. È stata installata una passerella provvisoria, in corrispondenza del Naviglio o meglio di ciò che ne resta, visto che il canale di navigazione progettato da Leonardo da Vinci e regolato dalle chiuse non è più utilizzato dal 1930.