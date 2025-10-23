Sabato, in occasione del decimo compleanno della cooperativa sociale Solleva di Robbiate, riapre il camminamento lungo l’Adda tra Cornate e Paderno d’Adda, il principale collegamento per lo Stallazzo, il punto di ristoro gestito dai volontari e dai lavoratori svantaggiati di Solleva. La zona è isolata da un anno e mezzo, da quando, a maggio 2024, una duplice frana ha travolto e interrotto il passaggio più agevole, impedendo a escursionisti e ciclisti di raggiungere lo Stallazzo e quindi a chi lo gestisce di poterlo mantenere aperto con continuità. È stata installata una passerella provvisoria, in corrispondenza del Naviglio o meglio di ciò che ne resta, visto che il canale di navigazione progettato da Leonardo da Vinci e regolato dalle chiuse non è più utilizzato dal 1930. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Riapre l’alzaia lungo l’Adda. La coop Solleva guarda avanti. Dopo la frana ora si riparte