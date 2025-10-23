RFI lavori alle stazioni di Napoli piazza Amedeo e Mergellina modifiche alla circolazione dei treni

Modifiche alla circolazione dei treni della Metro Linea 2 di Napoli per lavori di potenziamento infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) presso le stazioni di Napoli Piazza Amedeo e Napoli Mergellina L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it © Cilentoreporter.it - RFI, lavori alle stazioni di Napoli piazza Amedeo e Mergellina, modifiche alla circolazione dei treni

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Treni | #Lavori | #Trenitalia Lavori nella stazione di #Padova dal 21 al 23 #ottobre Modifiche di orario e limitazioni di percorso tra le stazioni di Monselice e Padova e tra Monselice e Venezia Mestre nfo https://buff.ly/oGuw5Pk @Emergenza24 | #L - X Vai su X

#Treni | #Lavori | #Trenitalia Dal 21 al 23 #ottobre, per lavori di manutenzione ordinaria nella stazione di #Padova, sono previste modifiche di orario e limitazioni di percorso tra le stazioni di Monselice e Padova e tra Monselice e Venezia Mestre Maggi - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, lavori RFI alle stazioni di Piazza Amedeo e Mergellina: modifiche alla circolazione della Linea 2 - Proseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione programmata da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) nelle principali stazioni ferroviarie della Campania. Scrive ilvescovado.it

La metro 2 si ferma per lavori: ecco quando - Modifiche alla circolazione dei treni della Metro Linea 2 di Napoli per lavori di potenziamento infrastrutturale da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) presso le stazioni di Napoli ... Da napolitoday.it

Metro Linea 2 Napoli, lavori a Piazza Amedeo e Mergellina: cambia la circolazione dei treni - Treni cancellati e modifiche alla circolazione per lavori a Piazza Amedeo e Mergellina, lungo la Linea 2 della metropolitana di Napoli ... Da fanpage.it