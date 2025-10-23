Reuters | Cina sospende acquisti di petrolio russo

23 OTT – Le principali compagnie petrolifere statali cinesi avrebbeo sospeso gli acquisti di petrolio russo trasportato via mare dopo che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a Rosneft e Lukoil, le due maggiori compagnie petrolifere di Mosca, hanno affermato giovedì diverse fonti commerciali. Lo scrive Reuters in un’esclusiva sul suo sito La mossa arriva. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Reuters: Cina sospende acquisti di petrolio russo

