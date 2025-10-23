Retribuzioni in aumento per infermieri e medici grazie all’indennità di specificità 2026 | ecco le cifre
Per infermieri e medici ospedalieri arrivano aumenti delle retribuzioni più consistenti grazie all’indennità di specificità. È su questa voce della busta paga, infatti, che il governo ha concentrato le attenzioni per adeguare gli stipendi del personale della Sanità nella legge di Bilancio, veicolo normativo che stabilisce, per il 2026, lo stanziamento di 2,4 miliardi di euro. Grazie alle nuove risorse, che si aggiungono ai 3,7 miliardi di euro stanziati già nella Manovra 2025, il Fondo sanitario nazionale arriva a 143 miliardi di euro. Ulteriori aumenti arriveranno nel 2027 e 2028, periodi nei quali altri 2,65 miliardi di euro per anno si aggiungeranno al fondo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
