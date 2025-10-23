Mateo Retegui, ai microfoni di un Tv araba, ha parlato della sua nuova esperienza e del mancato trasferimento in rossonero, svelando il motivo della fumata nera. Sulle parole di Gravina, preferisce rispondere in campo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Retegui-Milan, era tutto vero: il bomber dell’Al-Qadsiah spiega perché non è più arrivato