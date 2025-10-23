Retegui confessa | Ho rifiutato il Milan Il retroscena sul trasferimento in Arabia e la risposta diplomatica a Gravina

Mateo Retegui torna a far parlare di sé, ma questa volta non per i gol con la maglia azzurra. In un’intervista concessa alla rete araba Al Arabiya, l’attaccante dell’Al Qadsiah ha svelato un retroscena di mercato che, fino a oggi, era rimasto solo nel campo delle indiscrezioni: il rifiuto del trasferimento al Milan. Una confessione che spiega finalmente i motivi del mancato approdo in rossonero e che getta nuova luce su una delle trattative più discusse dell’estate. Retegui: «Ho scelto l’Al Qadsiah per l’allenatore». Alla domanda diretta sul perché abbia preferito l’Arabia Saudita al club di via Aldo Rossi, Retegui non ha lasciato spazio a interpretazioni: «Ho scelto l’Al Qadsiah grazie all’allenatore del club saudita. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - Retegui confessa: «Ho rifiutato il Milan». Il retroscena sul trasferimento in Arabia e la risposta diplomatica a Gravina

News recenti che potrebbero piacerti

? Retegui trascina l'Italia: Israele battuto 3 a 0 al Friuli ? a cura di Giorgio Serafinelli #LBDV - facebook.com Vai su Facebook

Retegui: "Ecco perché ho rifiutato il Milan. E sulle parole di Gravina..." - Mateo Retegui ha parlato a una tv araba, Al Arabiya, e ha svelato il retroscena sul mancato approdo al Milan. Scrive milannews.it