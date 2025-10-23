Rete per la cultura antimafia l' istituto Falcone di Carini è la nuova scuola capofila

L’istituto comprensivo Giovanni Falcone di Carini è la nuova scuola capofila della Rete per la cultura antimafia: lo hanno stabilito un centinaio di rappresentanti delle istituzioni scolastiche aderenti alla Rete, nel corso dell’assemblea annuale svolta presso i locali dell’istituto Principessa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

