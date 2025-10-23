Resta la tassa sugli affitti brevi Uno schiaffo in Manovra a Lega e FI
Un pasticciaccio. È quello che è riuscito a partorire il governo sulla tassa sugli affitti brevi. Nella prima versione della Manovra compariva l’aumento della cedolare secca dal 21 al 26% per gli affitti brevi. Apriti cielo. Contro la tassa hanno inveito Lega a Forza Italia. Praticamente la tassa piaceva – e piace – solo al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Al punto che le modifiche che sono arrivate ieri nella versione bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato hanno fatto finta di smussare e addolcire l’inasprimento fiscale ma in realtà è cambiata leggermente la forma ma non la sostanza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Altre letture consigliate
Affitti brevi, la tassa sale al 26% se ci si affida a intermediari o portali: resta al 21% negli altri casi - X Vai su X
In una territorio dove il turismo resta opportunità solo per un élite e per gli enti che convivono con la nostra città.... si SPRECANO risorse per rappresentanze di più assessorati (turismo e commercio) all'ANCI per ben due volte in un anno, oppure la tassa di sog - facebook.com Vai su Facebook
Affitti brevi, la tassa sale al 26% per chi si affida a agenzie, Booking e Airbnb - Il ministro Giorgetti rivendica: "Norma per contrastare caro affitti". Lo riporta today.it
Manovra bollinata, resta la stretta sugli affitti brevi, cambierà in Parlamento - Confermate per le banche le norme su Irap, Dta e riserve, cambiano le norme su interessi passivi e deducibilità ... Da ansa.it
Affitti brevi, cosa sta accadendo? Cedolare secca al 21% (con restrizioni) ed è lite poilitica - Nella manovra appena bollinata dalla Ragioneria dello Stato, la tassa sugli affitti brevi resta al 21% e non sale al 26%, come ipotizzato in una ... Da msn.com