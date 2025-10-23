Un pasticciaccio. È quello che è riuscito a partorire il governo sulla tassa sugli affitti brevi. Nella prima versione della Manovra compariva l’aumento della cedolare secca dal 21 al 26% per gli affitti brevi. Apriti cielo. Contro la tassa hanno inveito Lega a Forza Italia. Praticamente la tassa piaceva – e piace – solo al ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Al punto che le modifiche che sono arrivate ieri nella versione bollinata dalla Ragioneria generale dello Stato hanno fatto finta di smussare e addolcire l’inasprimento fiscale ma in realtà è cambiata leggermente la forma ma non la sostanza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Resta la tassa sugli affitti brevi. Uno schiaffo in Manovra a Lega e FI