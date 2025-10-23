Resta la corsia preferenziale dei bus in via Vignolese respinta mozione di FdI

Modenatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tratto di strada di via Vignolese compreso tra gli incroci con via Marzabotto e con via Cucchiari, resta a corsia preferenziale per il trasporto pubblico locale. Il Consiglio comunale di Modena non ha approvato la mozione proposta nella seduta di giovedì 23 ottobre da Fratelli d’Italia che. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

