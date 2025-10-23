Resta incastrato in un macchinario | giovane operaio in gravi condizioni

Brutto infortunio sul lavoro questa mattina a Pralboino, in via Giuseppe Braguti. Erano da poco passate le 12, quando – all’interno di un’azienda della zona industriale – un operaio di 40 anni è rimasto incastrato in un macchinario, riportando gravi lesioni agli arti.La dinamica dell’incidente è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it