Responsabilità del datore di lavoro convegno all’Acen Conclusioni del procuratore aggiunto Antonio Ricci

Ildenaro.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 27 ottobre, alle ore 15,30, presso la sede Acen – Associazione Costruttori Edili di Napoli ( Palazzo Ruffo della Scaletta, Riviera di Chiaia 202, Napoli ), si terrà il convegno “Sicurezza sul lavoro: competenze e responsabilità del datore di lavoro – Obblighi di formazione, patente a crediti e delega di funzioni”: è il tema del convegno che si svolgerà lunedì 27 ottobre ( ore 15,30 ) a Napoli nella sede dell’Acen alla Riviera di Chiaia 202 (Palazzo Ruffo della Scaletta ). L’iniziativa metterà al centro il tema delle competenze e delle responsabilità del datore di lavoro, come definite dal D. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

