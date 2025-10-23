Respinta la richiesta di patteggiamento per il 18enne accusato della morte di Andrea Prospero | Pena troppo bassa

Il gip di Perugia ha rigettato la richiesta di patteggiamento presentata dal 18enne romano accusato di istigazione o aiuto al suicidio in relazione alla morte di Andrea Prospero, il ragazzo di 19 anni di Lanciano trovato senza vita nel gennaio scorso in un bed and breakfast del centro storico del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Andrea Prospero, respinta la richiesta di patteggiamento https://ift.tt/SaCZXUQ https://ift.tt/8LZCE6Q - X Vai su X

Respinta la richiesta di arresti domiciliari avanzata dal legale del 58enne. A mancare è infatti una certificazione medica che attesti problemi di salute . - facebook.com Vai su Facebook

Caso Prospero, rigettato il patteggiamento del 18enne di Roma - Il gip di Perugia, Simona Di Maria, ha rigettato la richiesta di patteggiamento a due anni e mezzo con pena sostituita dai lavori di pubblica utilità per Emiliano Volpe, il 18enne di Roma accusato di ... Secondo corrieredellumbria.it

Litiga con l’ex fidanzata e la spinge in un dirupo, il giudice respinge il patteggiamento: “Troppo pochi 8 mesi” - La gup del Tribunale di Como ha respinto la richiesta di patteggiamento a 8 mesi avanzata dal procuratore e dai difensori del 26enne accusato di lesioni e stalking. fanpage.it scrive

Andrea Prospero, padre contro richiesta di patteggiamento/ “Istigazione al suicidio? Ucciso due volte…” - “, che riaccende i riflettori anche sul caso di Andrea Prospero, lo studente 19enne trovato morto a Perugia dopo aver ingerito una dose ... Segnala ilsussidiario.net