Repubblica | Green sky box e museo così sarà il nuovo Maradona

"> NAPOLI – Il futuro del Diego Armando Maradona comincia a prendere forma. Come riporta Pasquale Tina su Repubblica Napoli, la giunta comunale ha approvato i dodici principi guida che orienteranno la progettazione dell’ammodernamento funzionale ed energetico dello stadio. Un passo decisivo nella corsa contro il tempo per includere Napoli tra le cinque città italiane ospitanti di Euro 2032, un obiettivo definito «imprescindibile» dal sindaco Gaetano Manfredi. Il progetto, spiega Tina su Repubblica Napoli, prevede una ristrutturazione profonda che porterà la capienza a circa 70mila posti e un investimento complessivo di 200 milioni di euro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
